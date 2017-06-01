التويجري يقرر الترشح لفترة رئاسية جديدة

قرر مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة عبدالعزيز التويجري، الترشح لدورة رئاسية قادمة للنادي القصيمي، وذلك بحسب البيان الصادر يوم الخميس.

وكتب الرائد عبر بيان: أوضح رئيس مجلس إدارة النادي عبدالعزيز التويجري، أن باب التقدم قد أشرع أمام من أراد العمل وقيادة النادي، وتم الإعلان عن ذلك عبر قنوات عدة، وقبل ذلك فإن إدارة النادي قد عملت جاهدة على استيفاء كافة الالتزامات المالية المترتبة على النادي خلال فترة الموسم الرياضي المنصرم، وذلك رغبة منها في تسهيل وتجهيز مهمة قيادة النادي للراغبين في ذلك.

وتابع بيان النادي القصيمي: وحيث لم يتقدم أحد لهذه المهمة فقد أشار عبدالعزيز التويجري، إلى أن مجلس إدارة النادي وبالاجماع قد قرر في هذه الظروف التقدم للترشح لدورة قادمة مع بقاء الفرصة متاحة لمن أراد رئاسة النادي خلال الأيام القادمة.