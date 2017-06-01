الهلال ينهي 33 قضية محلية ودولية

أعلنت إدارة نادي الهلال، عن انهائها 33 قضية محلية ودولية، ضد النادي العاصمي، تتعلق جميعها بشؤون الاحتراف، وذلك بحسب البيان الصادر يوم الخميس.

وكتب أزرق العاصمة عبر بيان: أنهى مجلس الإدارة -حتى الآن- ثلاثة وثلاثون قضية محلية ودولية تتعلق جميعها بشؤون الاحتراف، وذلك بقيمة (77.018.686 ريال)، حيث أوضح عضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة القانونية الأستاذ ثامر الجاسر، ومدير الاحتراف الأستاذ تركي المسند أن (25) قضية من القضايا التي أنهاها النادي تعتبر قضايا دولية بلغت قيمتها (63.675.186 ريال) فيما أغلق النادي ثماني قضايا محلية؛ بقيمة (13.343.500 ريال).

وتابع بيان بطل الثنائية: وأشار المسند إلى أن القضايا التي أنهاها النادي جميعها في مراحلها الأولى من مسارها القانوني، وقال: "يحرص مجلس الإدارة على إغلاق كافة القضايا في مراحلها الأولية، لمعرفته بأهمية إنهاءها مبكرا، تفاديا لتدخل لجنة الانضباط، وامتدادا لسعيه الكبير، بعدم تحميل النادي مصاريف إضافية ناتجة عن فوائد يفرضها الاتحاد الدولي بنسبة (5%)، التي يسببها تأخير التسوية..

وواصل البيان الأزرق: يذكر أنه تبقى على النادي قضية واحدة دولية، ذات نزاع تعاقدي مع ثلاثة أطراف، كسبها الهلال جزئيًا بالقرار الأولي، ويسعى للاستئناف، لنقض القرار بشكل كامل، وقضية أخرى على مستوى الاتحاد السعودي، في طريقها للتسوية النهائية خلال الفترة القريبة المقبلة.