عادل عزت: مستعدون لأجواء أستراليا ومنتخبها

أكد عادل عزت رئيس اتحاد القدم سفر المنتخب السعودي المبكر إلى أستراليا جاء ليعتاد اللاعبون على الأجواء الباردة، مؤكداً بأن الجهاز الفني وضع برنامجاً غذائياً خاصاً للاعبين في شهر رمضان الحالي.



وقال عزت لـ"العربية.نت" ذهبنا إلى أستراليا قبل 8 أيام من موعد المباراة حتى يعتاد اللاعبون على الأجواء بسبب برودة الأجواء التي تقارب درجة الصفر المئوي، وكذلك أرضية الملعب والساعة البيولوجية، كما وضع الجهاز الفني برنامجاً غذائياً للاعبين في شهر رمضان وبمتابعة من خبراء أوروبين.

وحول المباراة القادمة مع أستراليا على أرضها، أجاب عزت: لا نفكر إلا بهذه المباراة لأنها صعبة جداً، ودائماً ما قلت بأن التصفيات صعبة بسبب التنقل والسفر والمباريات، لكن دائماً ما نفكر بالمباراة المقبلة فقط، وهذا سبب نجاحنا في التصفيات.



ويلعب المنتخب السعودي بضيافة أستراليا على ملعب أديلايد أوفال في الثامن من يونيو الجاري.

