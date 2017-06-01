غروس: أسامة أثر على الأهلي.. وعبد الأمير مثل ماسكيرانو

اعتبر كريستيان غروس، مدرب أهلي جدة، أن رحيل أسامة هوساوي وعبدالله المعيوف بالإضافة إلى مشاركات اللاعبين الدوليين والإصابات من الأسباب التي أدت إلى خروج الأهلي دون تحقيق أي بطولة، مؤكداً أن جلبه سعد عبد الأمير في فترة الانتقالات الشتوية كان لقدرة اللاعب العراقي على اللعب في الوسط وخط الدفاع.

وقاد المدرب السويسري أهلي جدة إلى تحقيق الثنائية المحلية موسم 2015-2016، لكنه فشل بتكرار ذلك في الموسم الماضي وحل وصيفاً للهلال في الدوري وكأس الملك وودع كأس ولي العهد في نصف النهائي.

وقال غروس لـ"العربية.نت": الوضع يختلف عن الموسم الماضي لأننا دخلنا موسمنا الحالي بدون أسامة هوساوي وعبدالله المعيوف وهما لاعبان رائعان داخل الملعب وخارجه، كما أن الإصابات لاحقت معتز هوساوي طوال الموسم ولم يستطع تقديم ما كان يقدمه خلال الموسمين الماضيين، ومحمد آل فتيل بدأ للتو يلعب كأساسي، وهذه بعض العوامل التي أثرت على وضع الأهلي في الموسم المنصرم.

وزاد: المشاكل كانت موجودة في الخط الأمامي كذلك، خسرنا خدمات إسلام سراج وعلي عواجي بسبب الإصابة، وتبعهما مهند عسيري في الفترة الأخيرة من الموسم، وهذا جعلنا نعتمد كلياً على عمر السومة، ومع ذلك تعرض إلى إصابة في المباريات الأخيرة، لكن أعتقد بأننا أنهينا الموسم بشكل مقنع إلى حد ما.

وحول وجود الدافع لدى لاعبي الأهلي بعد الموسم الماضي، أجاب: لا الأمر ليس كذلك على الإطلاق، كنا نعمل بشكل يومي على تحقيق طموحات وتطلعات الأهلاويين، لكن بدنياً كان اللاعبون يعانون من الإرهاق، ففي قائمة المنتخب السعودي عدد كبير من لاعبي الأهلي وهذا أصابهم بالإرهاق خصوصاً بعد الموسم الماضي .

وبخصوص تقييمه للموسم المنقضي أجاب: يجب أن نقيم الأهلي خلال المواسم الثلاثة الماضية وليس الموسم الماضي فقط، الجهازان الإداري والفني واللاعبين رفعوا مستوى الفريق إلى مرحلة أفضل من السابق وبات ينافس بشكل مستمر دون توقف، نحن الآن في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ووصيف الدوري والكأس، وهذا أمر جيد.

وعن إعداد الفريق مطلع الموسم تحت إشراف البرتغالي جوزيه غوميز والانتقادات التي وجهت إلى طريقة الإعداد، أجاب: لا يمكن أن أعلق على هذا لأنه عمل مدرب آخر، لكن أرى أن لاعبي الأهلي لديهم الخبرة والدراية لإعداد أنفسهم بشكل جيد.

وإجابة عن سؤال حول عدم تعاقده مع لاعب مدافع بدلاً من العراقي سعد عبد الأمير، قال غروس: تحدثت مع سعد قبل التوقيع معه في فترة الانتقالات الشتوية وسألته إذا كان يلعب في متوسط الدفاع وأكد لي قدرته على ذلك وشاهدته في التدريبات، فكان الأمر مفيداً بالنسبة لنا في أكثر من اتجاه، وبإمكاننا الاستفادة منه في الوسط أو خط الدفاع، مثلما يحدث مع برشلونة ولاعبه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

وقدم غروس مجموعة من اللاعبين الشباب في كرة القدم العالمية وأبرزهم إيفان راكيتيش لاعب برشلونة الحالي، لكنه لم يقدم أي لاعب جديد في صفوف الأهلي، وعن ذلك يقول: الحقيقة أن الفارق كبير بين لاعبي الفريق الأول والفريق الأولمبي في السعودية، وليس من السهل أن تجد لاعباً من الفريق الأولمبي يستطيع اللعب في الفريق الأول، بل يحتاج اللاعب الشاب إلى مزيد من الوقت قبل الدفع به في الفريق الأول.

وعن مستقبله مع الأهلي أجاب: لم نحدد شيئاً بعد، عقدي ينتهي نهاية شهر يونيو، وبالتأكيد سيكون في الأيام المقبلة محادثات حول استمراري أو رحيلي.