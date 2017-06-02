الجابر: لا تصدقوا رحيل لاعبي الخبرة

نفى سامي الجابر، المدير الفني لنادي الشباب، الأخبار والأنباء التي تحدثت عن نية النادي العاصمي الاستغناء عن الثلاثي حسن معاذ، أحمد عطيف، وعبدالله الأسطا، مؤكدا على أن الرغبة الفنية تتمثل في الإبقاء على نجوم الفريق.

وكتب الجابر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يتم تداول رغبتي بالاستغناء على لاعبي الخبرة بالفريق كحسن معاذ والاسطا وقائد الفريق أحمد عطيف، وهذه الأخبار غير صحيحة أبداً.

وواصل: والحقيقة أنني لا يمكن أن تكون مثل هذه القرارات مرحب بها من قبلي خصوصاً و جميع لاعبي الخبرة خلال الموسم المنصرم كانوا خير عون لي، فرغم ما مر بالفريق من مصاعب إلا أنهم جميعهم أثبت الحرص على الدفاع عن شعار الفريق وقدموا كل ما لديهم بغض النظر عن الظروف القاهرة، كما أن تفريغ الفريق من لاعبي الخبرة ونجومه لا يعتبر قرارا حكيما لأي فريق يمر بظروف اعتيادية، فكيف والفريق الشبابي بحاجة لجميع عناصره.

وتابع الجابر في تغريداته: فالفريق بحاجة لتدعيمه بالمزيد من العناصر المحلية والأجنبية لا بالتفريط بأي نجم قادر على العطاء ويرغب بالبقاء، هذه الرغبة الفنية بالمحافظة على النجوم وتدعيم الفريق لابد وأن تتوافق أيضا مع ظروف النادي وقدرته بإذن الله على تجاوز أزمته الحالية، لذا اتمنى من محبي الفريق عدم التفاعل مع مثل هذه الاخبار التي تفتقد للمصداقية كما أنها لا تدرك تفاصيل الظروف التي يمر بها الفريق".

واختتم مدرب الشباب بقوله: كلي ثقة إن شاء الله أن جميع من يعمل في النادي يصع مصلحة النادي كأولوية كما أن رجال النادي وإدارته قادرون بإذن الله على إرضاء محبي الفريق، كما أتمنى أن يكون التعاطي فقط مع ما يصدر من النادي عبر مركزه الإعلامي بغض النظر عن ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة واجتهادات قد تصيب وتخطي.