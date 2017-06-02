الهلال يطالب بعدم تحديد عدد للحكام الأجانب

تقدمت إدارة نادي الهلال، بطلب إلى رابطة دوري المحترفين، يتضمن عدم تحديد عدد معين للاستعانة بالحكام الأجانب، في مسابقة الدوري، بداية من الموسم المقبل.

وأرسل النادي العاصمي خطابا رسميا يوم الجمعة، يطلب خلاله أن تكون الاستعانة بالحكام الأجانب مفتوحة، استنادا إلى النجاح الذي حققته تجربة رفع عدد مرات الاستعانة بالحكام الأجانب إلى ثمانية، وهو العدد الذي كان قد أقره اتحاد القدم السابق برئاسة أحمد عيد.

وكتب الهلال عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "مجلس إدارة نادي الهلال يطلب عدم تحديد عدد مرات معين للاستعانة بحكام أجانب".