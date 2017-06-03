الاتحاد الآسيوي يقدّم مباراة الإمارات والسعودية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن موافقة الاتحاد الاسيوي للعبة تقديم موعد مباراته مع المنتخب السعودي ضمن تصفيات مونديال 2018 من 31 الى 29 أغسطس لتزامن الموعد الأول مع وقفة يوم عرفة.

وتحتل الإمارات المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 7 جولات في الدور الحاسم، بفارق 7 نقاط عن السعودية متصدرة المجموعة واليابان الثانية، و4 عن أستراليا الثالثة.

وكتب الاتحاد عبر حسابه على موقع "تويتر" السبت: الاتحاد الآسيوي يوافق على تغيير موعد مباراة المنتخب الوطني مع شقيقه السعودي من 31 أغسطس إلى 29 أغسطس لتزامن الموعد الأول مع وقفة يوم عرفة عشية عيد الأضحى.