فان مارفيك يستعد لأستراليا بـ"الاستحواذ"

واصل الثنائي أسامة هوساوي وسلمان الفرج تدريباتهم الخاصة مع المعد البدني في ثالث حصة تدريبية يخوضها المنتخب السعودي استعداداً لمواجهة أستراليا يوم الخميس القادم.

ويعاني هوساوي من إصابة في الركبة منعته من التواجد في مباراة الهلال واستقلال خوزستان الأسبوع الماضي، بينما تعرض الفرج إلى كدمة في المباراة ذاتها.

وعلى صعيد ميداني، ركز الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي على الجوانب اللياقية قبل أن يتحول إلى تمارين التمرير السريع والاستحواذ على الكرة وبعد ذلك أجرى مناورة على منتصف الملعب لتطبيق جمل تكتيكة تتعلق باللعب السريع والتحرك السليم.