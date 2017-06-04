الفيحاء يضم آل فريج وطلال مجرشي من الخليج

ضم الفيحاء الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين ثنائي الخليج مسلم آل فريج وطلال مجرشي إلى صفوفه في إطار استعداداته لخوض أول مواسمه في دوري المحترفين السعودي.

وأعلنت إدارة الخليج مساء الأحد موافقتها على انتقال اللاعبين، وكتبت عبر "تويتر": أبلغت إدارة الخليج بشكل رسمي نادي الفيحاء بالموافقة على عرضهم لانتقال مسلم آل فريج وطلال مجرشي.

وصعد الفيحاء إلى دوري المحترفين كبطل لدوري الدرجة الأولى، فيما هبط الخليج بعد احتلاله المركز 13 في دوري المحترفين.

ولعب آل فريج مع الخليج 26 مباراة في دوري الموسم الماضي، واهتزت شباكه 51 مرة، بينما لعب طلال مجرشي 24 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 3 أهداف لزملائه.