النصر يضع عبدالله الأسطا خياراً لتعويض قائده عبدالغني

وضعت إدارة النصر مدافع الشباب عبدالله الأسطا كأحد خياراتها في خانة الظهير الأيسر لخلافة قائد الفريق حسين عبدالغني في الموسم المقبل، بينما يحاول اللاعب معرفة مصيره مع ناديه الحالي قبل اتخاذ قرار الانتقال إلى النصر.

وكشفت مصادر "العربية.نت" أن إدارة النصر جددت رغبتها بالحصول على خدمات اللاعب في الأيام الماضية خصوصاً بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب والذي ينتهي في شهر ديسمبر من العام الجاري، مع وجود قناعة بعدم قدرة المدافع أحمد عكاش على سد الخانة التي سببت العديد من الإشكاليات في الموسم الماضي، وتناوب على تغطيتها عوض خميس والكرواتي إيفان توميتشاك وعكاش وحسين عبدالغني.

وبينت ذات المصادر أن الأسطا لا زال يفكر في العرض النصراوي للانتقال إلى صفوف الأصفر، وفي ذات الوقت يبحث عن إمكانية الاستمرار مع الشباب لمواسم مقبلة بعدما انتقل إلى صفوفه قبل 12 عاماً، وبقي خياراً أساسياً مع أبيض العاصمة السعودية طوال تلك الفترة.

ويعتبر الأسطا أحد 3 لاعبين حاليين في الشباب حققوا آخر بطولة دوري للفريق موسم 2011-2012، إلى جانب أحمد عطيف الذي انتهى عقده مع النادي وحسن معاذ الذي دخل الفترة الحرة قبل شهرين وينتهي عقده في أكتوبر المقبل.

ولعب الأسطا 24 مباراة دورية مع فريقه خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفاً في شباك الباطن في مباراة الدور الثاني، كما صنع آخر لزميله عبدالمجيد الصليهم في مباراة الهلال والشباب والتي حسم بها الأول بطولة الدوري.

وسبق للنصر أن ضم وليد عبدالله من الشباب في فبراير الماضي كلاعب هاو، وانتقل محمد العويس في ذات الفترة إلى أهلي جدة.