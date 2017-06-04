الهلال يبدأ انتقالاته الصيفية بضم مختار فلاتة

أعلنت إدارة الهلال تعاقدها مع مختار فلاتة لاعب الوحدة لتمثيل فريقها في الموسم المقبل كأولى الصفقات المحلية التي يبرمها بطل الثنائية المحلية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال حساب الهلال على "تويتر": أتم مجلس إدارة الهلال التوقيع مع مختار فلاتة كلاعب في صفوف الهلال بدءاَ من الموسم المقبل 2017-2018.

وسجل مختار فلاتة 16 هدفاً في الموسم الماضي بقميص الوحدة الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، كما سبق له اللعب في صفوف اتحاد جدة بين عامي 2013-2016 وحقق معه كأس الملك في موسمه الأول، وارتدى قميص الشباب موسمين بين عامي 2011-2013 واحتفل معه بلقب الدوري.