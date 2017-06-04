مساعد سامي الجابر يتحول إلى مصور في نهائي كارديف

استغل الإسباني، توني آمور، مساعد سامي الجابر المدير الفني لنادي الشباب السعودي، الإجازة الصيفية عقب نهاية منافسات البطولات المحلية لتجربة مهنة أخرى، حين ظهر كمصور فوتوغرافي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي شهد فوز ريال مدريد بلقبه الثاني عشر على حساب يوفنتوس الإيطالي.

ونشر الإسباني توني آمور صورته عبر حسابه الشخصي في "تويتر" مرتدياً البزّة الخاصة برجال الإعلام في النهائي وممسكاً بكاميرا فوتوغرافية لتصوير المباراة ولحظات تتويج مواطنه بلقب دوري الأبطال بعدما اكتسح شباك يوفنتوس برباعية خلال تتويج ريال مدريد بلقبه الثاني عشر في البطولة الأوروبية الأهم، وكتب "رائع" مع 12 أيقونة كأس في إشارة إلى عدد مرات تحقيق النادي الإسباني البطولة القارية عبر تاريخه.

ويعمل آمور مع سامي الجابر منذ 2014 في الهلال خلال التجربة التي امتدت موسماً واحداً، وعاد الجابر ليستعين به في تجربته الحالية مع نادي الشباب، والتي ستستمر حتى الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 33 نقطة، وسبق له العمل كمدرب لفريق الرديف بنادي الوصل الإماراتي قبل أن ينضم إلى طاقم الجابر التدريبي.



