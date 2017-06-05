الظفرة الإماراتي: القادسية قدم عرضاً مغرياً لضم عمر خربين

أعلنت إدارة الظفرة الإماراتي عن تلقيها عرضاً مغرياً من نظيرتها في القادسية السعودي لضم المهاجم عمر خربين في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن احتمالية الاتفاق بين الطرفين تبدو كبيرة.

وكتبت إدارة الظفرة عبر حساب النادي الرسمي في "تويتر": شركة الكرة بنادي الظفرة تدرس عرضاً مغرياً جداً للاعب عمر خربين من نادي القادسية السعودي، واحتمالية الاتفاق بين الناديين تبدو كبيرة.

وانتقل خربين إلى الهلال السعودي مطلع العام الجاري ولعب معه 10 مباريات دورية سجل خلالها 7 أهداف، كما ساهم في تحقيق لقب الدوري وكأس الملك ليمنح الهلال الثنائية المحلية للمرة الأولى في تاريخه، واحتفل الأسبوع الماضي بوصول الأزرق إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد تجاوز استقلال خوزستان 4-2 في مجموع المباراتين.