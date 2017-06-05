منع لاعبي الأخضر من التصريح لوسائل الإعلام القطرية

منعت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لاعبي الأخضر، من الظهور عبر وسائل الإعلام القطرية قبل وعقب المواجهة المرتقبة يوم الخميس أمام منتخب أستراليا.

وبحسب مصادر خاصة بـ"العربية.نت"، فإن اتحاد القدم السعودي، أبدى استعداده التام بتكفله في دفع الغرامات المالية المترتبة على امتناع اللاعبين عن الحديث لوسائل الإعلام.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.

ويواجه الأخضر مضيفه المنتخب الأسترالي ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2018.