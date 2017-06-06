اتحاد القدم يجري قرعة كأس ولي العهد يوم الأحد

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد القدم السعودي إقامة قرعة كأس ولي العهد يوم الأحد القادم في مقر الاتحاد بالمجمع الأولمبي في الرياض.

وكتب حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على "تويتر": قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة قرعة مسابقة كأس ولي العهد يوم الاحد القادم 16 رمضان الموافق 11 يونيو الساعة 2:00م وذلك بمقر الاتحاد بمجمع الأولمبي بالرياض.

وستقتصر المشاركة في النسخة المقبلة على 14 نادياً تمثل أندية دوري المحترفين السعودي، علماً بأن اتحاد جدة يحمل اللقب عقب تجاوزه النصر في مارس الماضي بهدف المصري محمود كهربا.