عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

اتحاد القدم يجري قرعة كأس ولي العهد يوم الأحد

المصدر: العربية.نت
اتحاد جدة فاز بالنسخة الماضية من كأس ولي العهد
رابط مختصر

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد القدم السعودي إقامة قرعة كأس ولي العهد يوم الأحد القادم في مقر الاتحاد بالمجمع الأولمبي في الرياض.

وكتب حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على "تويتر": قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة قرعة مسابقة كأس ولي العهد يوم الاحد القادم 16 رمضان الموافق 11 يونيو الساعة 2:00م وذلك بمقر الاتحاد بمجمع الأولمبي بالرياض.

وستقتصر المشاركة في النسخة المقبلة على 14 نادياً تمثل أندية دوري المحترفين السعودي، علماً بأن اتحاد جدة يحمل اللقب عقب تجاوزه النصر في مارس الماضي بهدف المصري محمود كهربا.

كلمات دالّة

#الاتحاد, #كأس ولي العهد, #الاتحاد السعودي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر