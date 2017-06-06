الفتح يرتبط مع علي الزقعان لمدة 5 مواسم

أعلن الفتح عن تعاقده مع لاعب خط الوسط علي الزقعان لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم الرياضي القادم بعدما مثله في القسم الثاني من الموسم على سبيل الإعارة من الاتفاق.



وقالت إدارة الفتح أن التعاقد مع الزقعان كان أحد التوصيات التي قدمها المدير الفني فتحي الجبال لإدارة نادي الفتح بعد نهاية الموسم الماضي .



وعبر الزقعان عن سعادته بانتقاله رسمياً لنادي الفتح وقال: الحمد لله على انتقالي رسمياً والذي جاء برغبة من الطرفين حيث عشت أوقاتا جيدة خلال فترة إعارتي مما ساهم كثيراً في رغبتي بالاستمرار مع نادي الفتح بعد انتهاء عقدي مع نادي الاتفاق.