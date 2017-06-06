ترويسي: لاعبو الأخضر لا يستطيعون الذهاب إلى أي مكان عام

وصف الأسترالي الدولي جيمس ترويسي لاعب اتحاد جدة السابق وملبورن فيكتوري الحالي لاعبي المنتخب السعودي بـ"النجوم" وأنهم لا يستطيعون التحرك بحرية في الأماكن العامة بسبب عشق الجماهير السعودية لهم.

وقال ترويسي الذي ترك اتحاد جدة أواخر 2015 في حديث لمجلة "فور فور تو" بنسختها الأسترالية: هنا –في أستراليا- لا يعرفون أن لاعبي المنتخب السعودي يعاملون كنجوم في بلادهم، ولا يستطيعون التحرك بحرية أو الذهاب إلى أي مكان عام بسهولة في السعودية بسبب عشق الجماهير لهم ومحاولتهم الحصول على صورة أو توقيع.

وزاد: المنتخب السعودي لديه عدد من اللاعبين الموهوبين والخطرين كذلك، لعبت مع بعضهم في الاتحاد أو ضدهم في فرق أخرى، وأعرف قدراتهم الفنية جيداً، ولذا أقول بأن مباراة الخميس ستكون صعبة جداً، حتى وإن كنا نلعب على أرضنا، وعلينا الانتباه لذلك جيداً.

وواصل الأسترالي الحائز على لقب كأس آسيا 2015 حديثه قائلاً: يمتاز السعوديون بمهاراتهم التقنية، رغم أن إيقاعهم بطيء نوعاً ما، ولكن ذلك بسبب درجات الحرارة العالية التي يلعبون بها.

وختم قائلاً: سنحترمهم ربما أكثر من أي فريق آخر، وإذا طبقنا ذلك تماماً على أرض الملعب سنخرج بنتيجة جيدة.

ولعب جيمس ترويسي في صفوف اتحاد جدة بين سبتمبر وديسمبر 2015 قبل أن يعود إلى بلاده، ويكسب قضيته ضد النادي السعودي حول مستحقاته المتأخرة مما أدى إلى معاقبة الاتحاد بالمنع من تسجيل اللاعبين بالإضافة إلى دفع مليون يورو للاعب الوسط الأسترالي.

