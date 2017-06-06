سعد الشهري: سأبحث عن عرض آخر إذا لم اتفق مع عادل عزت

أكد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي للشباب تفاهمه مع عادل عزت رئيس اتحاد القدم على الاستمرار في منصبه، مشيراً بأنه سيبدأ البحث عن عرض آخر إذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق.

وقال الشهري ضيف نشرة أخبار الرياضة في "العربية": هناك تفاهم مع عادل عزت على الاستمرار وانتظر عودته من أستراليا، وإذا لم نصل إلى اتفاق سأبدأ البحث عن عروض أخرى.

وحول مشاركة الأخضر الشاب في كأس العالم الأخيرة والتي بلغ فيها ثمن النهائي، أجاب: راض تماماً عن ما قدمه اللاعبون في المباريات التي تلت مواجهة السنغال الافتتاحية، والآن علينا التفكير في كيفية تطوير هذا المنتخب ومنحه سبل النجاح.

وزاد: عانينا من الإصابات التي أبعدت 5 لاعبين من الذين شاركوا في نهائي آسيا، كما أن فترة الإعداد كانت قصيرة بسبب انتهاء الدوري في وقت متأخرة، بالإضافة إلى صعوبة المجموعة التي وقعنا بها.