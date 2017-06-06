طارق كيال: الفوز على أستراليا مفتاح التأهل إلى مونديال روسيا

أكد طارق كيال المشرف على المنتخب السعودي أن الفوز في مباراة أستراليا مساء الخميس المقبل سيكون مفتاح التأهل إلى مونديال روسيا 2018 مع بقاء جولتين على نهاية التصفيات الآسيوية.

وقال كيال لـ"العربية": هناك تركيز عالِ في معسكر المنتخب السعودي نظراً لأهمية المباراة التي تعتبر مفتاح التأهل إلى مونديال روسيا الصيف القادم، وسيأخذ الأستراليون المباراة بأهمية بالغة لأن خسارتهم تعني خروجهم من المنافسة على التأهل.

وحول التواجد الجماهيري وبرودة الأجواء في أديلايد الأسترالية، أجاب: لاعبو المنتخب السعودي اعتادوا على المباريات الجماهيرية، كما أن حضورنا إلى أستراليا قبل المباراة بأيام ساهم بتأقلم اللاعبين على الطقس البارد.