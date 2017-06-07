الأخضر يسعى إلى كسر العقدة أمام أستراليا

يسعى المنتخب السعودي لكسر النحس الذي لازمه في مواجهاته أمام المنتخب الأسترالي، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً عليه يوم الخميس على ستاد أديلايد أوفال في المرحلة الثامنة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وخاض المنتخب السعودي 7 مواجهات أمام المنتخب الأسترالي، حقق خلالها فوزاً وحيداً وتعادلا في مواجهتين فيما خسر 4 مواجهات.

واحتضن استاد سيدني أولى لقاءاتهما على كأس أستراليا الذهبية عام 1988 وخسر المنتخب السعودي اللقاء بثلاثية نظيفة.

وفي عام 1996 التقى المنتخبان ودياً في مواجهتهما الثانية على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر وانتهت بالتعادل السلبي.

وتمكن المنتخب السعودي من تحقيق فوزه الأول على المنتخب الأسترالي في عام 1997 ضمن مباريات كأس القارات في المواجهة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وانتهت بهدف نظيف سجله الراحل محمد الخليوي.

وفي التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 التقى المنتخبان في مواجهتين انتهت جميعها لصالح المنتخب الأسترالي الذي فاز في ذهاباً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام 3-1، وكرر تفوقه إياباً بفوزه 4-2 في ملبورن.

وفي عام 2014 التقى المنتخبان في العاصمة الإنجليزية لندن في مواجهة ودية انتهت أسترالية بنتيجة 3-2.

آخر مواجهاتهما كانت في شهر أكتوبر الماضي في مواجهة الذهاب التي احتضنها استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.