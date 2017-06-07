عزت: انسجام الأخضر داخل الملعب انعكاس لما يحدث خارجه

أكد عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي أن المنتخب السعودي استعد تماماً لمواجهة أستراليا مساء الخميس بعدما أمضى 8 أيام في مدينة أديلايد التي تحتضن المباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال عزت لـ"العربية": جهزنا الفريق بشكل كامل، وحضورنا إلى أستراليا مبكراً كان بهدف التأقلم مع برودة الأجواء وتغير الساعة البيولوجية لدى اللاعبين جراء ساعات السفر الطويلة، واندمج اللاعبون بشكل سريع وهذا بفضل جهود إدارة المنتخب والجهاز الفني.

وزاد: الانسجام موجود بين اللاعبين داخل الملعب كما يرى المتابعون، لكن هذا بسبب انسجامهم خارج الملعب، وهم يستشعرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم عندما تم استدعائهم إلى القائمة الدولية.