فان مارفيك: موقف أستراليا صعب.. وأحترم شهر رمضان

يعتقد بيرت فان مارفيك مدرب السعودية أن موقف منافسته أستراليا أصعب لأنها تبحث عن فرصتها الأخيرة عندما يلتقي الفريقان يوم الخميس في المرحلة الثامنة بالمجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وستبحث أستراليا عن فوزها الثاني على التوالي بعدما تعادلت قبلها في أربع مباريات متتالية من أجل تجنب البقاء في المركز

الثالث الذي يؤهل صاحبه لخوض ملحق على بطاقة أخرى للصعود.

وسيكون بوسع السعودية أن تقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء غيابها عن كأس العالم إذا فازت خارج أرضها على أستراليا بطلة آسيا في مباراة مهمة في أديليد يوم الخميس.

وتتقاسم السعودية صدارة المجموعة الثانية مع اليابان ولكل منهما 16 نقطة من سبع مباريات بينما تأتي أستراليا في المركز الثالث، ولديها 13 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية.

وقال فان مارفيك، الذي قاد بلاده هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: لن أتحدث عن طريقة اللعب التي سنخوض بها المباراة فالموقف في هذه المواجهة أصعب لأستراليا كونها تبحث عن فرصتها الأخيرة، ومنتخب أستراليا قوي ويمتلك عناصر مميزة وهذا لا يخيفني لكني أحترم المنافس الذي سيحظى بحضور جماهيري كبير لكن الأمر لن يغير من طريقة لعبنا.

وستقام المباراة في نهار رمضان بتوقيت أستراليا لكن المدرب الهولندي أبدى احترامه لرغبة اللاعبين قائلا: أحترم طبيعة شهر رمضان ورغبة اللاعبين في الصيام.

وأضاف فان مارفيك: نسعى في كل مباراة أن نكون في قمة الجاهزية لذلك نعطي لكل لقاء أهمية كبيرة. بعد انتهاء الدوري السعودي كان بعض اللاعبين سيبتعدون عن اللعب لمدة طويلة لذلك عملنا على إعدادهم حتى يصلوا إلى نفس مستوى زملائهم الذي لم ينته موسمهم بعد.

وأتبع: كما حضرنا مبكرا (قبل نحو أسبوع) إلى أستراليا من أجل تحقيق أعلى مستوى من التأقلم مع الأجواء في أديليد المختلفة عن السعودية.