لاعبو الأخضر: موقعة هامة.. وسنسعد الجماهير

أكد ناصر الشمراني، لاعب المنتخب السعودي، أهمية مواجهة منتخب بلاده أمام مضيفه منتخب أستراليا غداً الخميس، في إطار الجولة الثامنة بالمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأوضح الشمراني، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للمنتخب السعودي في "تويتر"، أن الفوز على أستراليا سيساهم بقوة في إنعاش آمال المنتخب السعودي في الصعود إلى كأس العالم.

وتابع: "مواجهة منتخب أستراليا تمثل لنا أهمية كونها ستساهم في تعزيز آمالنا، وتقربنا أكثر مما مضى نحو تحقيق الهدف المنشود".

من جانبه، قال وليد عبدالله، حارس مرمى الأخضر: "سنكون حاضرين بالشكل الذي يكفل لنا تحقيق نقاط هذه المواجهة الهامة".

يذكر أن المنتخبين قد تعادلا 2 - 2 ذهابا في السادس من أكتوبر الماضي بجدة.

وبعد 7 جولات ماضية تتصدر اليابان المجموعة الثانية بـ16 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب السعودي، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، يقبع منتخب أستراليا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، يليه نظيره الإماراتي، صاحب المركز الرابع بـ9 نقاط، ثم المنتخب العراقي الذي يحتل المركز الخامس بأربع نقاط، ويتذيل منتخب تايلاند ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.