هزيمة أستراليا أبعدت رئيس الاتحاد.. وأنهت مسيرة الشلهوب

لم يبق سوى 8 لاعبين سعوديين من القائمة التي خسرت آخر مباراة جمعت المنتخب السعودي بنظيره الأسترالي في ملعب آيمي بارك في فبراير 2012، فيما شهد ذلك اللقاء نهاية عهد الأمير نواف بن فيصل في اتحاد القدم، وغياب بعض اللاعبين عن المشاركات الدولية وأبرزهم محمد الشلهوب.



وحل المنتخب السعودي ضيفاً على المنتخب الأسترالي على ستاد آيمي بارك في ملبورن يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 في إياب التصفيات الأولية المؤهلة للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

وكانت حظوظ الأخضر قوية في التأهل الى التصفيات النهائية قبل مواجهة أستراليا حيث كان يحتاج الفوز لكي يتأهل بفارق نقطة عن المنتخب العماني الذي خطف بطاقة التأهل.

وقدم المنتخب السعودي أداءً مميزاً في الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً 2-1 عن طريق سالم الدوسري وناصر الشمراني وهما من العناصر المتاحة للهولندي فان مارفيك مدرب الأخضر في مواجهة يوم الخميس، وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الأسترالي من قلب الطاولة وانهاء المباراة لصالحه بنتيجة 4-2 ليخرج الأخضر من التصفيات.

وقدم رئيس اتحاد القدم آنذاك الأمير نواف بن فيصل استقالته من رئاسة اتحاد القدم السعودي، وتم تكليف أحمد عيد بتسيير اتحاد القدم لحين عقد الانتخابات، في حين أن الشرط الجزائي الكبير حال دون اقالة الهولندي فرانك ريكارد الذي أكمل مشواره مع الأخضر لمدة 11 شهراً قبل اقالته في يناير 2013 عقب الفشل الذريع للأخضر في كأس الخليج 21 التي أقيمت في مملكة البحرين.

وكان محمد المسحل مديراً للجنة المنتخبات في تلك المباراة، وبعدها بقي قرابة 9 أشهر في منصبه قبل أن يعلن استقالتهنهاية ذلك العام، ورحل خالد المعجل مدير المنتخب آنذاك من منصبه عقب إخفاق السعودية في كأس الخليج 2013.

وعلى صعيد اللاعبين ألقى الخروج المبكر من تصفيات كأس العالم على يد أستراليا ظلاله على بعض اللاعبين مثل محمد الشلهوب الذي كانت آخر مشاركة له بقميص المنتخب السعودي في مواجهة أستراليا، في حين أن ياسر القحطاني شارك عقب المواجهة في ثلاث مباريات فقط كانت في خليجي 20 وبعدها أعلن اعتزاله الدولي، بالإضافة إلى أحمد عطيف شارك في 8 مواجهات فقط قبل أن يلعب آخر مواجهة بقميص الأخضر أمام ترينيداد وتوباغو في مواجهة ودية عام 2013.

وتضم تشكيلة الأخضر الحالية 8 لاعبين شاركوا أمام المنتخب الأسترالي هم الحارس وليد عبدالله والمدافع أسامة هوساوي وزميله حسن معاذ وتيسير الجاسم وناصر الشمراني وسالم الدوسري وعبدالله الزوري ويحيى الشهري.