9 أعوام منذ خسر الأستراليون مباراة مونديالية على أرضهم

يستند المنتخب الأسترالي إلى رقم صعب في تاريخ مباريات التصفيات المونديالية، بعدما أمضى 9 أعوام منذ خسارته الأخيرة على أرضه في يونيو 2008 أمام الصين، ومنذ ذلك التاريخ خاض الأستراليون 19 مباراة في تصفيات كأس العالم 2010 و2014 و2018 تعادلت 3 مرات وفاز في 16 مباراة.

وكانت خسارة الصين في عام 2008 الأولى لأستراليا على أرضها منذ عام 1981 عندما خسرت أمام نيوزيلندا في سيدني بهدفين دون مقابل.

ومر على أستراليا 3 مدربين منذ خسرت مواجهة الصين، وهم الهولندي بيم فيربيك الذي قادها إلى كأس العالم 2010، ومساعده الألماني أولغير أوسيك الذي أقيل قبل مونديال 2014 وخلفه أنجي بوستيكوغلو الذي حقق كأس آسيا 2015 ويحتل المركز الثالث في مجموعته المونديالية.

وخاض بيم فيربيك مع أستراليا في 4 مباريات على أرضها بتصفيات كأس العالم 2010 عقب خسارة الصين، وفاز فيها على اليابان والبحرين وأوزبكستان وقطر في الفترة بين عامي 2008 و2009.

وقاد أوسيك أستراليا إلى مونديال البرازيل 2014 بعدما نجح بتحقيق الفوز في 6 مباريات على الأراضي الأسترالية أمام تايلاند وعمان والسعودية وماليزيا والأردن والعراق، بينما تعادل أمام اليابان وعمان في التصفيات النهائية.

ومع بوستيكوغلو خاض الأستراليون 7 مباريات على أرضهم في التصفيات الحالية فازوا فيها على بنغلاديش وكيرغستان وطاجيكستان والأردن والعراق والإمارات، فيما تعادلوا في مباراة واحدة أمام اليابان.