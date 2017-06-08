اتحاد جدة يمدد عقد مدربه التشيلي سييرا

أعلن اتحاد جدة تجديد عقد المدرب التشيلي لويس سييرا، لمدة موسم واحد، بعدما قاده إلى احتلال المركز الرابع والحصول على كأس ولي العهد الموسم الماضي.



ونشر الحساب الإلكتروني الرسمي لنادي الاتحاد عبر "تويتر": أنهت إدارة النادي إجراءات تجديد عقد المدرب التشيلي لويس سييرا.



وحصل الاتحاد على المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين خلال الموسم المنقضي، بفارق 14 نقطة خلف الهلال، الذي توج باللقب، وفاز بكأس ولي العهد على حساب النصر بهدف المصري محمود كهربا.

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