الأخضر يخسر أمام أستراليا بثلاثية

ألحق المنتخب الأسترالي الخسارة الثانية بالمنتخب السعودي بفوزه عليه 3-2 على استاد أديلايد أوفال، في المرحلة الثامنة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة وانتظر المنتخب الأسترالي 7 دقائق فقط، حتى تمكن مهاجمه تومي يوريتش من افتتاح التسجيل، بعدما وصلته الكرة بالخطأ من الحارس ياسر المسيليم ليضعها في الشباك.

وحاول الأخضر العودة سريعاً إلى المباراة، ونجح عند الدقيقة 22 حينما تمكن اللاعب سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد السهلاوي، لينطلق نحو المرمى المنتخب الأسترالي ووضع الكرة في الشباك.

وواصل المنتخب الأسترالي سيطرته في حين اعتمد المنتخب السعودي على الهجمات المرتدة، وعند الدقيقة 36 تمكن المهاجم تومي يوريتش من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله ماثيو ليك برأسه في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وكثف الأخضر ضغطه وتمكن مهاجمه محمد السهلاوي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 45+2 بعدما حول تمريرة زميله تيسير الجاسم بقدمه في شباك الحارس الأسترالي.

وفي الشوط الثاني فرض المنتخب الأسترالي سيطرته، في حين تراجع لاعبو المنتخب السعودي للدفاع عن مرماهم وكاد لاعب المنتخب الأسترالي توم روجيك يتمكن من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله ميلي جيدناك ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 65 تمكن توم روجيك لاعب المنتخب الأسترالي من تسجيل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس المنتخب السعودي ياسر المسيليم.

ولم يتغير وضع المنتخب السعودي الذي واصل اعتماده على الهجمات المرتدة وكاد مهاجمه محمد السهلاوي أن يسجل هدف التعادل، بعد تلقيه تمريرة من زميله يحيى الشهري ليتلاعب بالمدافع الأسترالي ميلوس ديجناك ويسدد الكرة إلا أنها وصلت سهلة للحارس مات راين.

وأجرى الهولندي فان مارفيك تغييرين هجوميين بحثاً عن هدف التعادل، حينما زج بالثنائي عبدالفتاح عسيري وسلمان مؤشر كبديلين للاعبين سالم الدوسري ومحمد السهلاوي، إلا أن النتيجة لم تتغير لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الاسترالي 3-2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الأسترالي إلى 16 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي الوصيف وعن المنتخب الياباني المتصدر، وسيواجه الأخضر في المرحلة التاسعة نظيره المنتخب الإماراتي في أغسطس المقبل.