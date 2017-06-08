القحطاني يطالب الجماهير بمساندة الأخضر

طالب ياسر القحطاني، لاعب الهلال حاليا والمنتخب السعودي سابقا، من الجماهير السعودية، بضرورة مساندة الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وكان المنتخب السعودي، قد خسر أمام المنتخب الأسترالي 2 - 3 في الجولة الثامنة من المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2018 بروسيا.

ونشر القحطاني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الحمد لله، لايزال الأمل قائما، منتخبنا لم يكن سيئاً، تجديد الثقة ورفع الروح المعنوية كفيل بحجز احدى البطاقتين".

وتابع القحطاني: "هذا وقت الدعم وليس الانتقاد".

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف، مؤقتا، خلف المنتخب الياباني، المتصدر، وبفارق الأهداف أمام المنتخب الأسترالي، صاحب المركز الثالث.

ويلتقي المنتخب الياباني مع نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل في ذات الجولة.