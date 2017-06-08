عادل عزت: سنعوض الخسارة بمواجهتي اليابان والإمارات

قال عادل عزت، رئيس اتحاد القدم السعودي، إنه لا يتفق مع الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي، بشأن وصفه الخسارة أمام المنتخب الاسترالي بالمحبطة .

وتعرض الأخضر للخسارة الثانية يوم الخميس في مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 أمام المنتخب الأسترالي 2 - 3 ليتوقف رصيده عند 16 نقطة متمسكا بالمركز الثاني خلف المنتخب الياباني بفارق الأهداف مؤقتا، وبفارق الأهداف عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث.

وأوضح عزت، في حديث إعلامي، أن منتخب بلاده لعب بشكل جيد وأن الأخطاء الفردية هي من أهدت الفوز لأستراليا، وقال :"لعبنا بشكل جيد وأهدافنا كانت مرسومة بينما أهداف الاستراليين كانت من أخطاء لاعبينا".

وأضاف: "مازلنا في المركز الثاني، وأمامنا مباراتين قادمتين ونطمح بتخطيهما لخطف بطاقة العبور لكأس العالم مباشرة دون تعقيدات مباريات الملحق، واللاعبون أدوا ما عليهم اليوم، ولكن هذا حال كرة القدم".

وتبقى للأخضر مباراتان في التصفيات حيث سيلعب خارج أرضه أمام المنتخب الإماراتي قبل أن يختتم التصفيات أمام المنتخب الياباني بجدة.