فان مارفيك: محبط.. وخسرنا بأخطائنا

أعرب الهولندي، بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة أمام المنتخب الأسترالي 2 - 3 في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية، بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال مارفيك، في حديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: "أشعر بالإحباط. في المباريات الماضية، كنا ننشط ونقدم المطلوب في الشوط الثاني عكس ما حدث اليوم".

ونفي مارفيك أن يكون غياب بعض اللاعبين قد أثر على أداء المنتخب أمام أستراليا، موضحاً أنهم قدموا مستوى جيدا في الشوط الأول من المباراة.

وأكد مارفيك أن الأهداف الثلاثة جاءت من أخطاء مختلفة، مشيداً بالدوسري والسهلاوي اللذين سجلا هدفي السعودية.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف، مؤقتاً، خلف المنتخب الياباني، المتصدر، وبفارق الأهداف أمام المنتخب الأسترالي، صاحب المركز الثالث.

ويلتقي المنتخب الياباني مع نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل في ذات الجولة.