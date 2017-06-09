القادسية يوافق على إعارة الأنصاري إلى اتحاد جدة

أعلن نادي القادسية الكويتي يوم الجمعة، عن موافقته على تجديد إعارة اللاعب فهد الأنصاري إلى نادي اتحاد جدة خلال الموسم المقبل.

وأوضح النادي الكويتي، أنه سيحصل على 200 ألف دولار من قيمة العقد بين الطرفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية، عبر "تويتر": "نادي القادسية يوافق على تجديد إعارة اللاعب فهد الأنصاري إلى نادي الاتحاد السعودي مقابل 200 ألف دولار ".

وقدم الأنصاري مستويات مميزة خلال الموسم المنقضي، حقق على أثرها النادي الجداوي لقب كأس ولي العهد، واحتل المرتبة الرابعة في سلم ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة.