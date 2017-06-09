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المسحل يشارك في اجتماع انضباط فيفا

المصدر: العربية.نت
المسحل وإنفانتينو على هامش الاجتماع في زيورخ
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شارك ياسر المسحل، نائب رئيس اتحاد القدم السعودي، يوم الجمعة، في اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في مقر الاتحاد بزيورخ السويسرية.

ويعد هذا الاجتماع الأول بعد تشكيلها الأخير الذي اعتمدته الجمعية العمومية خلال اجتماعها، والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة، وتم خلاله المصادقة على تعيين المسحل عضواً في اللجنة خلال الدورة التي تستمر لمدة 4 سنوات.

والتقى المسحل على هامش الاجتماع، رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني إنفانتينو، حيث رحب به وبباقي الأعضاء، مقدماً لهم التهنئة عقب انضمامهم للجنة.

كلمات دالّة

#فيفا, #لجنة الانضباط, #ياسر المسحل

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