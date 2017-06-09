الفيحاء يضم عبدالمجيد الرويلي إلى صفوفه

تعاقدت إدارة نادي الفيحاء، مع اللاعب الدولي عبدالمجيد الرويلي، بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التجديد لسنة أخرى، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الصاعد مؤخراً إلى دوري المحترفين السعودي.

وكتب الفيحاء عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنهت إدارة الفيحاء إجراءات انتقال لاعب الهلال والمنتخب السعودي عبدالمجيد الرويلي بعقد احترافي لمدة سنتين مع أفضلية التجديد لسنة أخرى".

ومثل الرويلي أندية العروبة والرائد والشباب، قبل أن يقدم مستويات ملفتة للأنظار بشعار التعاون ساهمت في انضمامه إلى قائمة المنتخب السعودي، ومن ثم تمثيل نادي الهلال خلال منافسات الموسم المنقضي.