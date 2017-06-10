الهلال يبدأ مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة الفيحاء

أوقعت قرعة دوري المحترفين السعودي الفيحاء الصاعد حديثاً في مواجهة الهلال ضمن مباريات الجولة الأولى، بينما سيلعب النصر أمام أهلي جدة في الجولة الثالثة.

وستقام مواجهة ديربي جدة في الأسبوع السابع من الدوري، فيما يقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الأسبوع الثامن.

وقسمت الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من دوري المحترفين إلى 4 مستويات، وجاء الهلال والأهلي والنصر والاتحاد في المستوى الأول، والرائد والشباب والتعاون في المستوى الثاني، والقادسية والاتفاق والفيصلي والفتح في المستوى الثالث، والباطن والفيحاء وأحد في المستوى الرابع.