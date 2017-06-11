النصر يحاول ضم مطيري الباطن.. والهويدي: نريد عرضا مجزيا

كثفت إدارة النصر محاولاتها لضم بندر المطيري الظهير الأيسر في الموسم القادم لتعزيز الخانة التي عانى منها النصراويون الموسم الماضي، بينما تمسك مسؤولو نادي الباطن بالحصول على مبلغ مجز مقابل تنازلهم عن خدمات اللاعب.

ووضعت إدارة النصر المطيري كأحد خياراتها لتعزيز خانة الظهير الأيسر إلى جانب عبدالله الأسطا مدافع الشباب، واستفسرت عن إمكانية انتقاله إلى صفوف فريقها عبر وسيط في مكالمة مع أحد مسؤولي النادي الحفراوي نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن وتيرة المفاوضات ارتفعت مع بداية الأسبوع الحالي، وعرض النصراويون على نادي الباطن الاستفادة من خدمات بعض اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق الموسم المقبل مثل الحارس متعب شراحيلي الذي قضى الموسم الماضي معاراً إلى الرائد، وغيره من اللاعبين.

وفي المقابل تمسك مسؤولو الباطن بالحصول على مبلغ مالي جيد مقابل حصول النصر على خدمات المدافع الأيسر الذي لا زال هاوياً، ولم يوقع مع ناديه عقد احترافي.

وإزاء ذلك، قال ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن لـ"العربية.نت": لم يصلنا أي عرض رسمي من النصر للحصول على خدمات بندر المطيري، لكن نحن لا نمانع رحيله أو أي لاعب آخر إذا ما كان المقابل المالي مجزياً.

ولعب بندر المطيري (27 عاماً) 25 مباراة دورية مع الباطن في أول موسم لفريقه في دوري المحترفين، وساهم بإبقاء الفريق في الدوري للموسم المقبل عقب تجاوزه نجران 3-2 بمجموع مباراتي الملحق.