قرعة متوازنة في كأس ولي العهد السعودي

أوقعت قرعة كأس ولي العهد أهلي جدة بطل نسخة 2015 في مواجهة الاتفاق ضمن مباريات دور ثمن النهائي، بينما كانت بقية المباريات متوازنة.

وسيلعب الاتحاد بطل النسخة الماضية ووصيفه النصر في دور ربع النهائي مباشرة، وسينتظر الأول الفائز من لقاء الرائد والفيصلي فيما سيلعب النصر مع الفائز من مباراة الشباب والباطن.

ويستضيف أحد الصاعد مؤخراً إلى الدرجة الأولى فريق الفتح، ويلعب القادسية مع الهلال، والفيحاء مع التعاون.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق حصر المشاركة في كأس ولي العهد على أندية دوري المحترفين، بخلاف النسخ السابقة.