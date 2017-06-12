الشباب يطلب التحقيق مع كيال ولاعبي المنتخب السعودي

طلبت إدارة الشباب من اتحاد القدم السعودي التحقيق مع طارق كيال المشرف العام على المنتخب السعودي ولاعبي الأخضر لمعرفة ما إذا كان متسبباً بمنح محمد العويس، الحارس المنتقل إلى أهلي جدة، جواز سفره في يناير الماضي عقب نهاية معسكر المنتخب السعودي في أبوظبي، ومعرفة ما إذا كان لاعبو المنتخب قد تواصلوا معه من أجل انتقاله إلى نادِ آخر، مانحين اتحاد القدم مهلة حتى إجازة عيد الفطر لإظهار النتائج.

وقال الشبابيون في بيانهم: التحقيق والتحقق مع مدير المنتخب طارق كيال وجميع الإداريين لمعرفة السبب والمتسبب في تسليم اللاعب محمد العويس جواز سفره بدون موافقة النادي، والتحقيق والتحقق مع جميع لاعبي المنتخب حيال تواصلهم مع اللاعب بخصوص انتقاله لنادي آخر.

وقال الشبابيون في بيانهم: من الثابت تلقي اللاعب مبالغ مالية كبيرة بموجب قرار إدارة الاحتراف و أوضاع اللاعبين رقم الذي أكد رفض اللاعب تحديد مصدر تلك الأموال وإثباتها الأمر الذي يجعل من حق النادي البحث المشروع عن الخصم المجهول الفاسد حسب النظام وعقوبته وهو الذي جعل النادي يتقدم بشكوى مجددة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب منه: التحقيق والتحقق من حصول اللاعب على سيارة جديدة فارهة من نوع بنتلي كونتننتال و ذلك من خلال مخاطبة إدارة المرور لإثبات امتلاك اللاعب للسيارة المذكورة ومن قام بشرائها له من خلال الشيك الذي تم به الشراء، وكذلك مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي لتزويدكم بكشف حساب أرصدة اللاعب في البنوك والتحويلات المالية للتعرف على مصدر الأموال التي وصلت إليه .

وزاد البيان: التحقيق والتحقق من تملك اللاعب في الفترة الأخيرة عقار باهظ الثمن وذلك من خلال مخاطبة وزارة العدل للتحقق عن مصدر الشيك الذي تم به الشراء، والتحقيق والتحقق مع من تفاوض اللاعب معه أثناء فترة وجوده في المنتخب وإدارة ذلك النادي الذي أبرم العقد معه وأعضاء الشرف ولاعبي الفريق الذين شاركوا في المنتخب من خلال مخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتحقيق حول اختفاء اللاعب بعد انتهاء المعسكر من خلال المديرية العامة للجوازات.