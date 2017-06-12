خربين وكهرباء والشمراني يشعلون صيف الانتقالات السعودية

تشغل عدة أسماء بال جماهير الأندية السعودية استعدادا للموسم المقبل بين استمرار أو انضمام أو رحيل، مع دخول فترة الانتقالات الصيفية وبدء نشاط بعض الأندية.

المهاجم السوري عمر خربين يتربع على رأس قائمة اهتمامات الهلال بعدما لعب له في النصف الثاني من الموسم الماضي بالإعارة قادماً من الظفرة الإماراتي وقدم مستويات لافتة توجها بتسجيل ستة عشر هدفاً وكان عاملا أساسيا في تحقيق ثنائية الدوري وكأس الملك .. ولم يحسم ناديه الظفرة هوية وجهته المقبلة سواء مع الهلال او غيره

الاتحاد بعد حرمانه من التعاقدات في الصيفية الحالية لا خيار أمامه إلا تمديد عقود محترفيه الأجانب الحاليين وأهمهم المصري محمود عبد المنعم كهرباء بعدما لعب له في الموسم الماضي وقاده لتحقيق كأس ولي العهد بعدما سجل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام النصر، وهو ثالث هدافي الدوري برصيد ستة عشر هدفاً بانتظار الوصول الى اتفاق مع ناديه الزمالك

ولا يزال مصير ناصر الشمراني مجهولا بعد عودته من تجربة إعارة قصيرة مع العين الإماراتي سجل خلالها أحد عشر هدفاً، وسط أخبار اعلامية عن رغبة إدارة الهلال في بيع عقده المتبقي فيه عام واحد، وهو ما زاد من انباء عن نية الفيحاء الوافد الجديد لتقديم عرض لاستعارة اللاعب في الموسم المقبل.

النصر يبحث عن لاعب في خانة الظهير الأيسر في ظل الرحيل المتوقع للمخضرم حسين عبد الغني وعدم تقديم أحمد عكاش لمستويات مقنعة، ويبدو قائد الشباب عبد الله الأسطا مرشحاً لملء هذا المنصب ومغادرة فريقه الذي لعب له منذ عام ألفين وأربعة قادما من الرائد.

ظهير أيسر آخر مرشح للانتقال هو قائد الاتفاق حسن كادش المطلوب من طرف الأهلي، فوصيف الدوري وكأس الملك غير مقتنع بما يقدمه منصور الحربي حتى الآن ويتجده لبيع عقد المصري محمد عبد الشافي للاستفادة من لاعب أجنبي في مركز آخر

ويبدو أن الأهلي اقترب من ضم نجم التعاون أحمد الزين بعد منافسة مع عدة أندية على رأسها الاتحاد والنصر والفيحاء.. وكان الزين انتقل إلى التعاون قبل عامين قادماً من نادي أبها وهو الذي خاض تجربة قصيرة مع نادي الاتحاد لم يكتب لها النجاح.