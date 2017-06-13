خيبري النصر يتريث.. وينتظر قرار المدرب الجديد

ينتظر علي الخيبري، مدافع نادي النصر، نهاية معسكر فريقه الإعدادي المزمع إقامته في قبرص، قبل اتخاذ قرار بقائه من عدمه بمعية المدرب الجديد وإدارة النادي، بعد تهافت العروض على اللاعب من أندية عدة، تسعى إلى استقطابه على سبيل الإعارة، خلال موسمه الأخير مع النادي العاصمي.

وبحسب مصادر خاصة بـ"العربية.نت"، فإن أندية عدة أبدت رغبتها جدياً في التعاقد مع الخيبري على سبيل الإعارة، بيد أن اللاعب أرجع ذلك حتى نهاية معسكر فريقه الأصفر، من أجل تحديد مصيره بالبقاء أو اختيار أي منها لارتداء شعاره خلال منافسات الموسم المقبل.

ويقضي الخيبري موسمه الأخير بين أسوار النادي العاصمي، فيما يدخل فترة الستة أشهر الحرة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والتي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى إدارة ناديه النصر.

وأمضى المدافع الشاب على عقد احترافي مع النصر لمدة 4 مواسم قادماً من نادي العروبة، قبل أن يرحل عنه معاراً إلى الدوري القطري عبر بوابة السيلية خلال القسم الأخير من موسمه الأول، عقب ذلك ارتدى شعار نجران خلال موسمه الثاني على سبيل الإعارة كذلك، فيما بقي ضمن صفوف أصفر العاصمة خلال الموسم المنقضي، غير أنه لم يظهر إلا من خلال بطولة تبوك الدولية الودية، وبعض من المباريات في القائمة الاحتياطية.