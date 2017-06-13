قاروب: الظرف السياسي يتيح فرصة سحب الحقوق من "بي.إن"

أكد المحامي ماجد قاروب المختص بقضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المقاطعة السياسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر يتيح للاتحادات الرياضية التفاوض مع الاتحادات صاحبة حقوق نقل المنافسات الرياضية.



وأعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية إيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات "بي.إن" القطرية، كما حجبت الإمارات استقبال القنوات الرياضية القطرية.

وقال قاروب لنشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": يتيح الظرف السياسي اغتنام الفرصة من خلال الأدوات القانوني ة اللازمة للتخاطب مع الاتحادات الدولية التي تملك حقوق نقل المنافسات الرياضية، ويمكن كذلك الإشارة إلى قضايا قطر في رعاية الإرهاب، وسيتبع ذلك فسخ العقود والبحث عن بدائل.