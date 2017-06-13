نادٍ مصري يطلب أحمد عطيف.. وقائد الشباب يرفض العرض

رفض أحمد عطيف المنتهي عقده مع الشباب، عرضاً من أحد الأندية المصرية البارزة لضمه إلى صفوفها في الموسم المقبل، بانتظار توقعه عقداً جديداً مع ناديه بطلب من الجهاز الفني.

وقال يوسف الموينع، وكيل أعمال أحمد عطيف لـ"العربية.نت": تلقيت اتصالاً من مسؤول في أحد الأندية المصرية لبحث انتقال أحمد عطيف إلى الدوري المصري الموسم المقبل لقاء 1.2 مليون دولار أميركي، لكن أحمد رفض العرض، وبات قريباً من التجديد مع الشباب خلال الأيام المقبلة بطلب من الجهاز الفني الذي يريد استمرار قائد الشباب في صفوف الفر يق.

وتلقى عطيف عروضاً من أندية محلية في مقدمتها الرائد والتعاون ليرتدي ألوان أحدها في الموسم المقبل، كما حصل على عرض من أحد الأندية الإماراتية وأبدى نادي الكويت الكويتي رغبتهم بالحصول على خدمات اللاعب الدولي "34 عاماً" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان سامي الجابر مدرب الشباب قد كتب عبر حسابه الشخصي أنه حريص على استمرار لاعبي الخبرة مثل حسن معاذ وأحمد عطيف وعبدالله الأسطا في صفوف الفريق الموسم المقبل، بعد أن انتهى عقد عطيف مع الشباب بنهاية مباريات دوري الموسم الماضي، ودخول الثنائي معاذ والأسطا في الفترة الحرة من عقديهما.

وبدأ عطيف، أحد أفراد عائلة عطيف الشهيرة، في صفوف ناشئي الشباب في التسعينات الميلادية، واستمر في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الماضي وحيداً، بعدما رحل أبناء عطيف الآخرين إلى أندية مختلفة.

ويعتبر عطيف والأسطا ومعاذ آخر من بقي من الفريق الذي حقق آخر لقب دوري للشباب موسم 2011-2012 إبان إشراف البلجيكي ميشيل برودوم.