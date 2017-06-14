البرازيلي ريكاردو غوميش مدرباً للنصر

أعلنت إدارة النصر إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو غوميش لتدريب فريقها في الموسم المقبل خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي.

وكان غوميش، المدافع في صفوف منتخب البرازيل خلال كأس العالم 1990، قد تولى تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 1996 وحتى 1998 وحقق معه بطولتي كأس، ودرب منتخب البرازيل الأولمبي بين عامي 2002-2004، ودرب فيتوريا وفلامنغو وبوتافوغو وساوباولو وفاسكو دي غاما في البرازيل، وخاض تجربتين تدريبيتين في فرنسا رفقة موناكو وبوردو منتصف العقد الماضي.

ويعتبر غوميش المدرب البرازيلي الأول للنصر خلال العقد الأخير، وتحديداً منذ عام 2007 عندما تولى إدنالدو باتريسيو مهمة تدريب النصر في النصف الثاني من موسم 2006-2007.