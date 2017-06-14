برازيليو النصر.."نملة" وبطل الثنائية والمنقذ من الهبوط

قررت إدارة نادي النصر، العودة مجدداً إلى المدرسة البرازيلية، بعدما أعلنت رسمياً التعاقد مع المدرب ريكاردو غوميش، ليكون الأول في عهد رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي.

ولم يكن المدربون البرازيليون مفضلين لدى إدارة الأمير فيصل بن تركي، حيث لم يتعاقد مع أي مدرب من أبناء السامبا منذ توليه رئاسة النادي موسم 2008-2009.

وكان آخر مدرب برازيلي درب النصر إدنالدو باتريسو الذي قاد الفريق في عام 2007 عندما كان الأصفر قريباً من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

وقاد النصر 10 مدربين برازيليين، تباينت نتائجهم بين نجاح ساحق وفشل ذريع، بدءاً من "النملة" فورميغا الذي أشرف على تدريب الأصفر مطلع الثمانينيات الميلادية وحقق معه ثنائية الدوري وكأس الملك للمرة الأولى والأخيرة في تاريخ النادي العاصمي.

ودرب النصر بعد فورميغا كلاً من زاغالو، سارنو، جوزيه شيرا، باولو سيزار كاربيجياني، جويل سانتانا، كلاوديو ديوارتي، كاديش، دوترا دي سانتوس، وإدنالدو باتريسيو.

وحقق فورميغا الدوري في موسم 1979-1980، والثنائية في موسم 1980-1981، قبل أن يحضر زاغالو، بطل كأس العالم مع البرازيل كلاعب ومدرب لكنه لم يحقق أي بطولة مع الأصفر، ولازم الفشل بعده كلأ من سارنو وشيرا وكاديش، وكذلك باولو سيزار كاربيجياني الذي اكتشف فهد الهريفي، أحد أساطير النادي العاصمي عبر تاريخه.

وبعد 7 سنوات من الغياب عن بطولة الدوري، حضر البرازيلي المخضرم جويل سانتانا وحقق بطولة الدوري مع النصر، أما خلفه كلاوديو ديوراتي فلم يستطع تحقيق النجاح، وكذلك كان مصير كاديش.

وفي نهاية التسعينيات الميلادية، أحضر النصراويون مدرباً يدعى دوترا دي سانتوس، ونجح الأخير بتحقيق بطولة كأس السوبر الآسيوي 1998 والتي قادت النصر إلى بطولة كأس العالم للأندية 2000.

وكان آخر مدرب برازيلي يقود النصر هو إدنالدو باتريسيو، ونجح الأخير بتجنيب النصر الهبوط إلى أندية الدرجة الأولى قبل جولة من نهاية موسم 2006-2007، وبعده لم يحضر النصراويون أي مدرب من بلاد السامبا.

وينتظر النصراويون بشغف مسيرة البرازيلي غوميش مع الفريق، هل سينجح في وضع بصمة مثل سابقيه فورميقا وسانتانا؟ أم سيرحل مبكراً عن أصفر العاصمة؟