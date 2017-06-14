مدرب النصر.. وصله العرض السعودي فتعرض إلى جلطة دماغية

كان البرازيلي ريكاردو غوميش يقف على خط التماس يوجه لاعبي فاسكو دي غاما في مباراة ديربي ريو دي جانيرو أمام الغريم فلامينغو والنتيجة تشير إلى التعادل وسط ندّية شديدة، وفي ذات الوقت تلوح أمامه فكرة قبول العرض الذي قدمه له اتحاد القدم السعودي في أغسطس لتولي مهمة تدريب المنتخب خلفاً لجوزيه بيسيرو، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ على أرض الملعب.

سقط غوميش الذي كان يبلغ 46 عاماً حينها، وهرع الجهاز الطبي لفاسكو دي غاما لإنقاذ الرجل ووضعوه على مقاعد البدلاء بانتظار سيارة الإسعاف، لنقله إلى المستشفى الذي أكد تعرضه إلى جلطة دماغية وبحاجة إلى إجراء عملية جراحية في الدماغ لإنقاذ حياته.

وقال كلوفيس مونوز طبيب فاسكو دي غاما للصحافيين الذين هرعوا إلى المستشفى لمعرفة حالة غوميش، بأن الأخير في مرحلة الخطر، ولا يعرف إذا كان يقدر على تجاوزها أم لا.

حالة غوميش دفعت اتحاد القدم السعودي إلى التعاقد مع الهولندي فرانك رايكارد، أما البرازيلي فقرر الابتعاد عن كرة القدم وذلك بناء على نصيحة الأطباء، قبل أن يعود إلى العمل الرياضي في فاسكو دي غاما كمدير تقني.

بقي المدرب البرازيلي المعروف يعمل كإداري حتى أعاده الحنين إلى مهنة التدريب، وحينها قبل بتدريب بوتافوغو العريق في عام 2015، وقاده إلى الصعود للدرجة الأولى، وعاد بعدها إلى ساوباولو الذي أقاله من منصبه قبل 7 أشهر.

مسيرة غوميش كمدرب تحمل نجاحات كبيرة، كان الرجل الذي منح دوغلاس كوستا نجم بايرن ميونخ الحالي، الفرصة الأولى للمشاركة في منافسات دولية في عام 2004، وحقق 6 بطولات كؤوس في مسيرته إلى جانب فيتوريا البرازيلي ومواطنه فاسكو دي غاما، بالإضافة إلى بوردو وباريس سان جيرمان، بينما كانت بطولة الدرجة الثانية البرازيلية هي بطولة الدوري الوحيدة التي حققها في مسيرته كمدرب.

على مستوى منتخب البرازيل كلاعب، كان غوميز قلب دفاع في أولمبياد سيول 1988، وزامل كلاً من جورجينيو، أحد أفضل الأظهرة في تاريخ كرة القدم، والمهاجم بيبيتو وشريكه روماريو بالإضافة إلى الحارس كلاوديو تافاريل وكاريكا أحد نجوم منتخب البرازيل التاريخي 1982.

وبعد ذلك التاريخ بعام، كان غوميش إلى جانب روماريو وبيبتو عندما سجل الأول هدفاً في المباراة النهائية بمرمى أوروغواي لتحقق البرازيل أول لقب لكوبا أميركا منذ 40 عاماً.