أحمد عطيف: لن أترك الشباب في الظروف الحالية

أكد أحمد عطيف قائد الشباب أنه تلقى عروضاً رسمية من أندية أخرى للانتقال إلى صفوفها بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي، لكنه رفضها لأنه يرغب في الاستمرار بصفوف الفريق.

وقال عطيف في المؤتمر الصحفي الخاص بتمديد عقده مع ناديه: سعيد جداً ببقائي في النادي وهذا شرف كبير لأنني في بيتي الأول وسأعمل مع زملائي اللاعبين على إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي، كما أشكر جماهير الشباب على دعمها لي طوال مسيرتي الرياضية.

وحول تجديده العقد، أجاب: هذا ليس تكريم لي، لا زال لدي الإمكانيات الكبيرة وقادر على إرضاء طموح الجماهير، ومن الصعب التخلي عن الشباب في هذه الظروف لأنه صاحب الفضل في ظهوري.