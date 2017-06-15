الهلال يعود إلى النمسا للعام الخامس على التوالي

سيعسكر الهلال في النمسا لمدة 20 يوماً من شهر يوليو المقبل استعداداً لخوض المنافسات المقبلة التي تنتظره وأولها ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي.

وقال حساب الهلال على "تويتر" أن فهد المفرج مدير كرة القدم بالنادي وصل إلى النمسا لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الأول والذي سيقام بين 11-31 يوليو القادم.

وواصل الهلال تجهيز فريقه في النمسا للعام الخامس على التوالي بعد أن اختار كلاً من سامي الجابر ولورينت ريجيكامب وجيورجيوس دونيس وغوستافو ماتوساس البلد الأوروبي لإقامة معسكر فيها.

وكان الهلال قد أعلن تجديد تعاقده مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز، كما ضم المهاجم مختار فلاتة من الوحدة.