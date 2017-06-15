نور صبري: حزين على حال شراحيلي.. وأنتظر عرض النصر

كشف نور صبري، حارس مرمى الميناء والمنتخب العراقي، عن رغبته في خوض تجربة احترافية في الدوري السعودي، وذلك عقب سماح اتحاد القدم السعودي، الثلاثاء الماضي، بالتعاقد مع حارس أجنبي بداية من الموسم المقبل.

وقال الحارس الدولي في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "القرار فرصة كبيرة ورائعة جداً، ستفتح آفاقاً وأبعاداً جديدة للحراس الشبان، كذلك لذوي الخبرة، الدوري السعودي مطمع وطموح أي لاعب كرة قدم".

وتابع: "الجماهيرية العالية، والاحترافية في التعامل، تمنح اللاعبين دافعاً كبيراً لخوض تجارب احترافية في السعودية، لاعبون عرب كثر نجحوا مع أندية متعددة، وتألقوا على ملاعبها وما زالوا حتى يومنا هذا".

وزاد الحارس الدولي في حديثه: "منذ صغري وأنا معجب بنادي النصر، وما يقدمه الفريق من مستويات، كنت وما زلت حتى هذه اللحظة أحلم في تمثيله، وتحقيق إنجازات بشعاره، ولا أخفيك.. أمتلك جماهير ومتابعين كثرين من السعودية، وهذا بكل تأكيد شرف كبير بالنسبة لي".

وحول الحراس السعوديين، أردف صبري: "سعدت بعودة ياسر المسيليم إلى مستوياته المعهودة عنه، كذلك إلى صفوف المنتخب السعودي، خضت معه نهائي تاريخي لا ينسى، نهائي كأس آسيا 2007، هو حارس متمكن وقدير".

واختتم الدولي العراقي بقوله: "حزين على غياب خالد شراحيلي مؤخراً بسبب أمور عدة أبعدته عن الملاعب، هو حارس موهوب تابعته جيداً، قدم مستويات مميزة مع الهلال والمنتخب السعودي، أتمنى عودته سريعاً، ولدي ثقة كبيرة في تألقه من جديد".