فواز الشريف: شباب قطر تحولوا إلى غرباء في وطنهم

اعتبر الإعلامي فواز الشريف أن ما يحدث في قطر من خلال تجنيس اللاعبين، عملية تغيير ديموغرافي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن شباب قطر باتوا غرباء في وطنهم.

وقال الشريف ضيف نشرة الأخبار في "العربية": مؤلم جداً ما يحدث للشباب في قطر، لأنهم خرجوا من خطة الدوحة الاستراتيجية منذ العام 1995 وتحولوا من لاعبين إلى متابعين فقط. وزاد: تلك الاستراتيجية خلقت أندية جديدة وأبعدت الأندية العريقة، ما يحدث في قطر هو عملية تغيير ديموغرافي، كما أن بعض اللاعبين المجنسين يتم سحب الجنسية منهم بعد نهاية مهامهم الرياضية.

وختم قائلاً: تم عزل شعب قطر الأصلي عن كرة القدم وتحويلهم إلى سباقات الخيل والهجن، وتم صنع شعب قطري جديد لتحقيق الانجازات الرياضية، والآن تحاول الدولة الوصول إلى كأس العالم عبر الاستضافة.