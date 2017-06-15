هيئة الرياضة تكلف الحائلي برئاسة اتحاد جدة

كلفت الهيئة العامة للرياضة، الأمير فهد بن خالد برئاسة نادي أهلي جدة لمدة عام، عقب استقالة رئيسه أحمد المرزوقي وأعضاء مجلس إدارته، كذلك كلفت أنمار الحائلي برئاسة نادي الاتحاد، بسبب قرب انتهاء تكليف الإدارة الحالية.

وأصدرت الهيئة العامة بيانا، الخميس، جاء فيه: "نظرا لاستقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وانتهاء تكليف مجلس إدارة نادي الرائد، وقرب انتهاء المدة النظامية لمجلس إدارة نادي القادسية، وكذلك قرب انتهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد، ولأهمية ما تتطلبه المرحلة المقبلة من إجراءات وخطوات تتوافق مع التوجه لمرحلة تخصيص الأندية المشاركة في الدوري الممتاز (دوري جميل للمحترفين)، فقد اتخذت الهيئة العامة للرياضة عددا من القرارات".

وتابع: "تكليف مجلس إدارة للنادي الأهلي برئاسة الأمير فهد بن خالد بن عبدالله، وتكليف مجلس إدارة لنادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي".

وواصل بيان الهيئة: "تكليف مجلس إدارة لنادي الرائد برئاسة عبدالعزيز بن عبدالله التويجري، وتكليف مجلس إدارة لنادي القادسية معدي الهاجري".