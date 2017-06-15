مركز التحكيم الرياضي يسمح للنصر بتسجيل اللاعبين

أعلنت إدارة نادي النصر، يوم الخميس، عن إيقاف مركز التحكيم الرياضي تنفيذ عقوبة منع النادي العاصمي من تسجيل لاعبين جدد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر "تويتر": "صدر قرار مركز التحكيم الرياضي بوقف تنفيذ عقوبة منع نادي النصر من التسجيل لحين صدور قرار التحكيم النهائي في المنازعة".

وكان اتحاد القدم السعودي، قد قرر في أبريل الماضي، حرمان نادي النصر من تسجيل لاعبين جدد، لمدة فترة تسجيل واحدة، مع توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، بسبب مخالفته مواد من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وكان عوض خميس قد وقع عقداً مع الهلال في التاسع من فبراير الماضي، قبل أن يتراجع عنه في 20 من ذات الشهر ويمدد عقده مع النصر 3 مواسم.